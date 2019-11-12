Dilipak: FED, IMF ve Dünya Bankası çökecek, ABD'nin saltanatı bitecek, AB de dağılacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kapitalist sisteminin krize girdiğini, FED, IMF ve Dünya Bankası’nın da çökeceğini iddia etti. Dilipak, "Doların saltanatı bittiği gün ABD’nin saltanatı da bitecek. AB de dağılacak" dedi.

NATO'nun yolunu kaybettiğini söyleyen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Komünizme karşı, Kızıl tehlikeye karşı Batının savunmasını üstleneceklerdi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Komünizm yıkıldı. Aslında NATO’nun varlık gerekçesi o gün ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Dilipak, 'İnceldiği yerden' başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Bu iş artık “inceldiği yerden kopsun' noktasına geldi. Ama eğer NATO çökerse kapitalizm en önemli dayanağını kaybeder. Bir de FED’i, dolar payandasını çekerseniz, bu Amerikan emperyalizminin sonu olur. ABD gittikten sonra da bugünkü hali ile BM, Güvenlik Konseyi filan bir şey kalmaz.

Dengeler değişiyor. 19.YY sonlarında, savaş yıllarında, komünizm, kapitalizm ve faşizmin gölgesinde şekillenen kavram ve kurumlarla 21.YY’ı açıklamak mümkün değil.

Batı, kendi arasındaki ilişkileri yeniden gözden geçirirken, Türkiye ve İslam dünyası, Rusya, Çin ve Hindistan’la da ilişkisini yeniden gözden geçirmek zorunda.

Düne dair ne varsa dünde kaldı. Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal"