CHP'li belediye borçlarını ödemek için 27 arsayı satışa çıkardı

Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi, 32 milyon 374 bin liralık borcunu ödeyebilmek için 27 arsasını satışa çıkarma kararı aldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediyenin 32 milyon 374 bin liralık borcunu ödeyebilmek için 27 arsasını satışa çıkarma kararı aldığını söyledi.

Arsaların bir kısmının satılacağını bir kısmında anlaşma olursa borca karşılık verileceğine belirten Deveci, şöyle konuştu:

"Bizden önceki yönetim ne var ne yok satmış. Bizim elimizdekiler ise son kalanlar. Bunların çok fazla bir ekonomik değeri yok, zaten bir bölümünün satılabilirliği de yok. Belediyenin esnafa borcu var. Ödeme yapamıyoruz ve bazı esnafların buna benzer talepleri var. Yapabiliyorsak borcumuzu ödeyeceğiz ve bu arada kamunun malını değerlendireceğiz."