Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.
Kadın para vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadının vücuduna sapladı.
Saldırgan gözaltına alındı
Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü.
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