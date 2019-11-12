Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadından para isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca kadına inşaat demiriyle saldırdı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.

Kadın para vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadının vücuduna sapladı.

Saldırgan gözaltına alındı

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü.