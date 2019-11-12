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13:54 12 Kasım 2019
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    gelin, evlilik, nikah

    Birbirinden habersiz yedi kadınla evlenen adamın 4. eşi konuştu: Çok acı bir durum

    © AA /
    Türkiye
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    İmam nikâhıyla 7 kadınla birden evlenen adamın dördüncü eşi Sevgi T, "Düşünün ki iş gereği sürekli şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın altı günü eve gelmeyen bir koca. Ben çalışıp, evine ekmek getirecek zannederken o başka kadınlarla uyuyormuş. Birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Çok acı" dedi.

    41 yaşındaki Ömer Sırtaş, imam nikâhlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan eşlerle yaşadı.

    Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş Ömer'in bütün oyunu bozdu. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan dördüncü eşe ulaşıldı. Sevgi, Ömer'in yalanlarıyla geçen senelerini şu sözlerle anlattı:

    ‘Altı ay peşimden koştu’

    Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. Altı ay peşimden koştu. Evimin etrafında gezip beni takip etmeye başladı. Bana üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini söyledi. İki kez şirket batırıp her seferinde yeniden toparlandığını anlattı. Annem ev hanımı babam öğretmen demişti fakat babasının imam olduğunu çok sonra öğrendim.

    'Haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu, başka kadınla yaşadığı ortaya çıktı' 

    © Fotoğraf : Twitter
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    Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekârmış! Aylar geçiyordu. Evlenmek için can atıyorduk. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çocuğu aldırmak istediğimde ise, 'Aramızdaki bağın hiçbir şekilde kopmaması gerekiyor' diyerek karşı çıktı ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her gün evde kalmıyordu, yaptığı çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın altı günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabi bunları öğrenmem benim senelerimi aldı.

    'Başka bir kadın olduğunu annem sayesinde öğrendim'

    Çocuğumu doğurdum. Başıma talihsiz bir olay geldiği için yavrumdan uzun süre ayrı kaldım. Bu sürede çocuğuma annem baktı. Ömer, annemden borç olarak bir miktar para aldı. Bir gün annem parayı almak için Ömer'i aradığında telefonu S. E. isminde bir kadın açtı. Bu kadın Ömer'in karısı olduğunu ve bir kızı olduğunu söyledi. Ömer bu yaşananlar sırasında S. E.'ye karşı beni ve çocuğumu inkar etti. Ben de mahkemeye başvurarak oğlum V.'nin Ömer'in oğlu olduğunu ispatladım.

    ‘Diğer kadınla el ele verdik, diğer kadınlara ulaştık’

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    © AA / İclal Közen
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    Mahkeme kararı sonrası S.E. ile el ele verdik. Ben yaşadığım maddi sıkıntılar sonrası çocuğumu devlet korumasına bırakmak zorunda kaldım. S.E. ile yaşadıklarımızı paylaştıkça diğer kadınlara ulaşmaya başladık. S.E.'nin ve benim görmezden geldiğimiz olaylar tıpkı bir ilmik söküğü gibiydi. Çektikçe olayın arkasındaki her şey çözülüyordu. Düşünün öyle bir adamla evlisiniz ki, çalıştığı için sizinle birlikte uyumamasına göz yumuyorsunuz ama siz onun çalışıp evine ekmek getirdiğini zannederken O, başka kadınlarla uyuyor. S.'yi de aynı bahanelerle kandırmış. S. de olanların yeni farkına varıyordu.

    ‘Parası olsa, bir sürü kadınla daha evlenebilme potansiyeline sahip’

    Ulaştığım kadınlardan bir tanesi bana inanmadı ve hatta küfür etti. Ömer, ben diğer kadınları buldukça saldırganlaşmaya başladı. Adliyeye koştum ve yardım istedim. Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Bu adamın parası olsa, bir fırsat verilse bir sürü kadınla daha evlenebilme potansiyeline sahip olduğunu biliyorum. Çok acı bir durum. Benim gibi bu adam tarafında, hatta benle aynı durumu başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Siz de susmayın.

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    Etiketler:
    Dilek Yaman, Sabah, Ömer Sırtaş, Evlilik, Erkek, Kadın
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