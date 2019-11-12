Rabia Naz soruşturmasında görgü tanığı 1 yıl sonra ifade değiştirdi

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz'ı bulan ve ambulansı arayan Mürsel Küçükal, 1 yıl aradan sonra ifade değiştirdi. Küçükal, Rabia Naz'ın binanın yan tarafından sırt üstü halde dirseklerinden güç alarak evin önüne kadar süründüğünü iddia etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 tarihinde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan soruşturmasında, savcılık yeni bir sav ileri sürmeye başladı.

Soruşturma önce Rabia Naz’ın binadan evinin önündeki verandayı da aşarak ön tarafa atlayarak intihar ettiği iddiası üzerinden yürütüldü. Şimdi ise evin yan tarafına atladığı öne sürülüyor.

Soruşturmanın tanıklarından Mürsel Küçükal’ın da ilk ifadesini bu yönde değiştirmesi, yeni soru işaretlerini gündeme getirdi.

Baba Şaban Vatan ise tanık ifadesin değiştirilmesini yeni bir ‘senaryo’ olarak nitelendirerek, savcılık soruşturmasına tepki gösterdi.

'Tanık Küçükal, 1 yıl sonra 'güm' sesini hatırladı'

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, 9 Kasım’da Eynesil’i ziyaret etti.

Komisyonun ziyaret ettiği gün soruşturmadaki gizlilik kararı kaldırıldı ve Rabia Naz’ı ilk gören ve ambulansı arayan Mürsel Küçükal adlı kişinin olaydan 1 yılı aşkın süre sonra, 14 Mayıs 2019 tarihinde ifade değiştirdiği ortaya çıktı.

Komisyon üyesi milletvekillerine de bilgi veren Küçükal, 12 Nisan 2018 tarihinde verdiği ilk ifadesinde; Şaban Vatan’ın evine yaklaştığı sırada yerde sırt üstü yatan bir kız çocuğu gördüğünü, feryat edip bağırdığını, herhangi bir kan görmediğini söyledi. Küçükal bir sayfalık ilk ifadesinde öğrenci kıyafeti olan Rabia Naz’ın üzerinde ve kıyafetinde yırtık görmediğini de belirtti.

'Korktuğum için bazı hususları söyleyemedim'

Olaydan bir yılı aşkın süre geçmesinin ardından Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Küçükal ilk ifadesinde anlattıklarını kabul etti. İşinden çıkmasının ardından içme suyu doldurmak üzere çeşmeye gittiğini belirten Küçükal, evine yürüdüğü sırada ‘güm’ sesi duyduğunu ve sesin kaynağına doğru yöneldiğini anlattı ve "Yürürken dikkatimi çeken araç vs. bir şey olmadı" ifadesini kullandı.

Küçükal, 18 Nisan 2019’da Rabia Naz’ı bulma anına ilişkin Eynesil ve Giresun Emniyet Müdürlükleri’nde ifade verdiğini belirterek, "Daha önce verdiğim ifademde eksik olan hususlar vardır. Korktuğum için bazı hususları söyleyemedim, vicdanım bu sebeple rahatsız oldu, şu an gördüklerimi hiçbir baskı altında kalmadan anlatmak istiyorum" dedi.

Rabia Naz’ı bulduğu ana ilişkin ifadesini sürdüren Küçükal şunları söyledi:

"Vatan apartmanının alt tarafındaki yolda park halindeki bulunan mavi renkli aracın önünde, fındıklık alan ile beton yolun birleştiği yerde bir kız çocuğu olduğunu gördüm. Çocuğun ayakları karşıdaki çimenlik alanda, baş kısmı yolda bulunuyordu. Dirseklerinden güç alarak sırt üstü geri geri iş yerinin olduğu tarafa sürünüyordu. Dirseklerinden güç aldığını hissettim, belini çok kullanamıyor gibiydi, çok da farkında değilim. İlk başta ayaklarında iki ayakkabısı da vardı. Bu şekilde ne kadar süre süründüğünü hatırlamıyorum. Bu esnada sırt üstü yatar halde, kollarını ve ayaklarını can havli ile hareket ettiriyordu. Bu hareket esnasında bir ayağı diğer ayağına takıldı ve ayakkabılarından bir tanesinin ayağından çıktığını gördü."

'Polis bana 'Ses duydum dersen senin üzerine kalır' dedi'

Rabia Naz’ın apartmandan düşmüş olduğu düşüncesiyle apartmana girip birinci katta bulunan kapıları çaldığını belirten Küçükal, Rabia Naz’ın amcası Muhammet Vatan ile daha sonra ifade değiştiren yengesi Güler Vatan’ın olay yerine geldiğini söyledi.

Olayın ardından evine gittiğini ve ağabeyinin uyarısıyla olay yerine yeniden gittiğini belirten Küçükal daha önce ‘güm’ sesini ifadesinde söylememesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yukarıda belirttiğim ‘güm’ sesini daha önceki ifademde söylemedim. Bunu söylememe sebebim ise olay yerine beni çağırıp yürüdüğüm yolu soran polise ses duyduğumu söylemiştim. Ancak polis bana, ‘Kaza gördün mü, araba gördün mü’ diye sordu. Ben yok dedim. Polis bana, ‘Ses duydum dersen senin üzerine kalır’ deyince, korkup bu konu benimle ilişkilendirilir düşüncesiyle söylemedim. Polisin kim olduğunu hatırlamıyorum. Görsem de hatırlamam. Hatta polise ifademde bu konudan bahsedeyim mi diye sorduğumda bana, ‘Ben bilmem sen bilirsin’ dedi. Söyleyip söylemem konusunda baskı yapmadı. Çekindiğim için hiçbir ifademde bu konudan bahsetmedim. Bu konu benim içimde sıkıntı yaptı. Vicdanen rahatsızlık duyduğum için bugün vermiş olduğu ifademde size aktarıyorum."

Baba Vatan: Yazıklar olsun

Baba Şaban Vatan ise tanığın ifade değiştirmesi ve savcılığın bu yönde soruşturma yürütmesini eleştirerek, söz konusu iddiaya yönelik evinin yan tarafında canlandırma yaptı.

Vatan, Adli Tıp Kurumu raporunda da, tanığın söylediği şekilde, Rabia Naz’ın sırt üstü dirseklerinden güç alarak yokuş yukarı sürünebileceğinin öne sürülmesine tepki gösterdi.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Bu nasıl bir değerlendirme. Beli kırık, kalça kırık, ayak kopuk, diğer ayak kırık, sol el bilek hasarlı, sırt üstü dirsekleriyle sürünebilirmiş. Yazıklar olsun! #RabiaNazaNeOldupic.twitter.com/x3k9B7hk0r — Politikaloji🇹🇷 (@politikaloji) 11 ноября 2019 г.

​Şaban Vatan, sosyal medyadan, kızının otopsisinde çekilen kolunun fotoğrafını yayınlayarak, iddia edildiği gibi sürünmeye bağlı herhangi bir ekimoz olmadığına dikkat çekti ve “Beli kırık, kalça kırık, ayak kopuk, diğer ayak kırık, sol el bilek hasarlı ve sırt üstü dirsekleriyle sürünebilirmiş. Yazıklar olsun