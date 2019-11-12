Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Trump sana 'aptal' diyor, sen mektubu 'takdim' ediyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kaleme aldığı mektuba tepki gösterdi. Mektubun büyükelçi vasıtasıyla iade edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuya dair açıklamasını hatırlatarak "Kendisine 'aptal' diyen adama mektubu 'takdim' edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarına geçen günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ı anarak başladı.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili konuşan Kılıçdaroğlu "10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i andık. 81 yıl önce hangi heyecan ve duygularla andıysak yine aynı heyecan ve duygularla andık. Mustafa Kemal demek üretim demektir alın teri demektir her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Biz, Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale'de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor" dedi.

Sözlerinin devamında "Bu kürsüden defalarca Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum. Değeri 20 milyar dolar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Bunu 25 yıllığına BMC grubuna ve Katar Ordusu'na verdi. İhaleyi ne zaman ve nerede yaptın bilmeye hakkım var. Bunu sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş. Yüzde 12.5 kar garantisi veriyorsun. Yatırım yapılmamış, yüzde 20 avans ödüyorsun. Üstüne para veriyorsun. Bütün askeri sırları buna veriyorsun."

'Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın'

Türk Telekom'un da aynı durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Özelleştirme İdaresi aldı ihaleye çıkıyorum dedi. 21 yıllığına 6.5 milyar dolara kiraladılar. Yüzde 21'ini kiraladılar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Erdoğan'ın "Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir? Bunlar Kocaeli'nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın."

'Böyle bir soygun, ahlaksızlık görülmedi'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Türk Telekom'da da işletme devri oldu. 6.5 milyar dolar alındı. Kim ver dedi sana? Satış da değil kiralama da değil. Ne satış ne kiralama bunun adı peşkeştir sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermektir. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum bunu partili yanı yoktur. Devletin memurları da onların emrinde çalışakacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir böyle bir soygun, ahlaksızlık da görülmemiştir.

'İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz'

İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Paket üstüne paket yapıyorlar. Erdoğan'a tavsiyem olacak paket hazırlayacağına paket yapacaksın damadı paketleyeceksin kapının önüne koyacaksın. Saraydakilerin hiçbir derdi yok. Cepler tıka basa para dolu hem de Amerikan Doları.

'Fark yüzde bin 968'

2003 toplam işsiz 587 bin 479 kişi, 2018'de 3 milyon 509 bin 603 kişi artış oranı yüzde 497. Genç işsiz 2003'te 169 bin 272 kişi, 2018 1 milyon 555 bin kişi artış oranı yüzde 524. Diplomalı işsizler 2003'te 36 bin 444 kişi 2018'de 753 bin 767 kişi fark yüzde bin 968. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunlar TÜİK'e başvuranlar. Bir de 137 bin kişi ülkeyi terk etti.

İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunlar TÜİK'e başvuranlar. Bir de 137 bin kişi ülkeyi terk etti. Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Hapishaneler tıka basa dolu parası olan dışarıda gariban olan içeride. Kendini yakan var gördük asan var şimdi sıra toplu intiharlara geldi. Toplumda huzur kalmadı endişe var toplumda. Açlığın olduğu yerde huzur olur mu? Devletin mallarının ve bütçelerinin talan edildiği ülkede huzur olur mu?

'Havuz medyasının kalemlerine sesleniyorum, sizin de boğazınızdan akan haram lokmaları kestik'

1000 TL'nin altında emekli aylığı alan var. Bana söyler misiniz? Bu sarayda oturanlarda vicdan var mı? 1000 TL'nin altında bir maaşla bu insan nasıl geçinecek ya? 30 gün ne yiyecek? Havuz medyasının kalemlerine sesleniyorum, sizin de boğazınızdan akan haram lokmaları kestik. Sizin de bir ahlak muhasebesi yapma göreviniz var. Birileri yiyecek içecek, birileri açlığa mahkum edilecek.

alan var. Bana söyler misiniz? Bu sarayda oturanlarda vicdan var mı? 1000 TL'nin altında bir maaşla bu insan nasıl geçinecek ya? 30 gün ne yiyecek? Havuz medyasının kalemlerine sesleniyorum, sizin de boğazınızdan akan haram lokmaları kestik. Sizin de bir ahlak muhasebesi yapma göreviniz var. Birileri yiyecek içecek, birileri açlığa mahkum edilecek. Dış politikadan herkes endişe edince. Suriye batağına girme dedik, girdi. Egemen güçler sırtını sıvazladı çünkü. Egemen güçler taşeron kullanırlar, ellerini ateşe sokmazlar. Ve bu egemen güçler, Türkiye'yi taşeron yaptılar. 3 milyon 650 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. 'Yalnız bırakıldık' dediler, kim sana girdi? Devleti yöneten kişi egemen güçler tarafından da sürekli kandırılıyorsa oradan bir şey çıkmaz. 'Süleyman Şah'a dokunanı yakarız' dediler, bu saray sosyetesi türbeyi kaçırdı. Cumhuriyet tarihinde bunun başka bir örneği yok.

'Sana 'aptal' diyor, sen mektubu 'takdim' ediyorsun'