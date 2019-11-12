Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anısı kahkahaya boğdu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu.

​Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurucu bakanı olan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da programda paylaştı.

Okan Bayülgen'in 'R' harfini söyleyemediğini hatırlattığı Şahin, "'R'leri hafif söylüyorum. Olan bu, yapacak bir şey yok" diyerek hem güldü hem de güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anısını da anlatan Şahin, şunları söyledi:

"2002 yılında milletvekili adayıyım. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldi. Bana, Gaziantep'in meşhur yerlerini sordu. Rumkale dedim. Baktım Yumkale yazıyor. 'Efendim, Rize'nin 'r'si dedim' düzeltti. 'Başka neresi var?' dedi. Yesemek dedim. Baktım bu sefer de Resemek yazıyor. 'Efendim bu sefer gerçek 'r', diğer 28 harf sağlam' dedim."

Programda, Şahin'in 25 Aralık koşusu için start vermeye hazırlandığı anda korumasının denemek amacıyla erken ateşlediği silah ile ilgili görüntüler de yayınlandı.

Şahin'in o anlardaki zorlu ve komik anları stüdyodakileri kahkahalara boğdu. Şahin şöyle dedi:

"25 Aralık koşusuna ben start verecektim. Yanımızdaki koruma, güvenlik arkadaşımız. Ben de neye baktığını anlamadım. Deneme yapıyormuş. Sema bunu niye yaptın diyorum. 'Deneme yaptım' diyor. Gerçek silah olsaydı beni vurmuştu herhalde."