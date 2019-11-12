İstanbul'da ölü bulunan Beyaz Miğferler'in kurucusu Mesurier'in eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eski MI6 görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier, dün sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinin yakınlarında ölü bulundu.

Suriye'deki 'kimyasal provokasyonları' ile tanınan Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, emniyette verdiği ilk ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim James Gustaf Edward Le Mesurier 10 yıldan fazladır depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğunu tedavi kullanılan 'Cipralex' ve 'Xanax' ilaçlarını kullanıyordu. Saat 02.30 sıralarında yatağa gelerek bir uyku ilacı aldı. Ben de uyuyamadığım uyumak için bir süre bekledim. Saat 04.30 sıralarında ben yatmaya geldiğim zaman eşim uyanarak bana uyku ilacı verdi ve birlikte yattık. Polisler geldiğinde zor uyandım ve eşimin cansız bedenini gördüm."

Winber, "Bulunduğumuz bina herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği bir bina değil. İşyerimizin kapısında yüksek güvenlik önlemi olan şifreli girişimiz bulunuyor. Bu şifreleme sistemi çalışanlarımız ve sadece biz kullanabiliyoruz. Eşimin sürekli stresli olması sebebiyle intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum" diye konuştu.

DHA'nın aktardığına göre, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde Le Mesurier'in düşmenin etkisiyle ayaklarının bileklerinden kırık olduğunu ve yüzünün sol tarafında düşmeye bağlı iki yarık olduğunu tespit etti.

Le Mesurier'in bir süredir yoğun stres nedeniyle tedavi gördüğü, Büyükada'daki evinin uzak olması nedeniyle sağlık kuruluşlarına yakın olması için Karaköy'deki home ofise geçtiği kaydedildi.

Winber ifadesinde olayın olduğu gece eşinin aşırı şekilde stresli olduğunu ve yaklaşık 15 gündür intihardan söz ettiğini polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.