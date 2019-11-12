Rabia Naz’ın babası, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu

Rabia Naz Vatan'ın 13 Nisan 2018’de, Eynesil’e bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulunması ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA’sının alınmasını talep etti.

Başsavcılığın kararı ile Şaban Vatan’ın DNA örneğinin alınacağı öğrenildi.

Başsavcılık: Baba DNA örneği vermekten kaçındı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan’ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, “Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234’üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatan´ın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından Rabia Naz Vatan’ın görüntülerinin babası Şaban Vatan’a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denilmişti.