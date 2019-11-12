Kayıt
19:18 12 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Meclis’te ‘bürokrat alkışı’ tartışması

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 33
    Abone ol

    Sağlık Bakanlığı bürokratlarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı alkışlamasına CHP’liler “Bu, TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir” diyerek tepki gösterdi. Komisyon Başkanı AK Partili Lütfü Elvan da, bunun usullere aykırı olduğunu vurgulayıp bürokratları uyardı.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri bir ilke sahne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın komisyondaki bütçe sunuş konuşması toplantıya katılan bürokratlar tarafından alkışlandı. Bu durum ise başta Komisyon Başkanı AK Partili Lütfü Elvan olmak üzere iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

    Komisyon’daki ‘alkış’ tartışması Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı.

    CHP: İsterseniz maça gidin taraftarı toplayıp gelin

    Lütfü Elvan (AK Parti-Başkan)- Arkadaşlar, böyle bir usul yok.

    Mehmet Bekaroğlu (CHP)- Bu ne ya?

    Bülent Kuşoğlu (CHP)- Bürokrasi alkışlıyor Sayın Başkan, bürokrasi alkışlıyor.

    Başkan- Arkadaşlar, müsaade edin…

    Mahmut Tanal (CHP) - Bürokratların alkışını ilk olarak duyuyoruz.

    Başkan - Arkadaşlar, bunu…

    Mehmet Bekaroğlu - Hayır, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilk defa böyle bir şey oluyor. Sayın Bakan, tebrik ediyorum yani gerçekten özelleştirmede zirve yaptınız.

    Başkan - Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bürokrat arkadaşlar, ben…

    Mehmet Bekaroğlu- Ne bürokratı ya! Şakşakçı alkışçı!

    Cavit Arı (CHP) - İsterseniz maça giden taraftarı toplayıp gelin.

    Bekaroğlu -  “Bürokrat arkadaşlar…” Böyle bürokrat mı olur ya! Ne bürokratı ya!

    Başkan - Sakin olun… Sakin olun…

    Mehmet Bekaroğlu - Ayıp ya!

    Cavit Arı - Aferin ya! Bravo! Tebrik ederiz!

    CHP’li Bekaroğlu: Her yerde alkışlatın, camide, Anıtkabirde her yerde.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Emin olun, ben ne olduğunu anlamak için, öğrenmek için yanımdaki arkadaşlara soruyorum Sayın Vekilim.

    Başkan - Arkadaşlar…

    Mehmet Bekaroğlu - Her yerde alkışlatın! Camide alkışlatın, Anıtkabir'de alkışlatın, her yerde kendinizi alkışlatın! İşiniz gücünüz yok. Parti devletidir bu, parti devletidir!

    Başkan - Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.

    CHP’li Tanal - Kendini alkışlatan bakan olabilir mi?

    Mahmut Tanal- Kendini alkışlatan bakan olabilir mi Başkan?

    Mehmet Bekaroğlu- Ha bire alkışlatıyorsunuz kendinizi, bu ne ya!

    Başkan- Sayın Bekaroğlu… Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.

    Mahmut Tanal- Bak, parti devleti ne hâle getiriyor!

    Cavit Arı- Biraz daha doldurup getirseydiniz buraya, biraz daha.

    Mehmet Bekaroğlu- Bu, parti devledir.

    Başkan-Lütfen arkadaşlar…

    Koca - Bilgim dışında olduğundan emin olun

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Böyle bir durumun bilgim dışında olduğundan adınız gibi emin olun. Yanımdaki…

    Cavit Arı - Bilginiz dışında olmaz bu, bilginiz dışında olmaz! Buraya özel alkışçı getiriyorsunuz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Ya, ben size söylüyorum…

    Başkan - Arkadaşlar, lütfen…

    Cavit Arı - Ayıptır! Yazıklar olsun! Şakşakçılar! Hepsinin istifa etmesi gerekir, bu salondaki bütün bürokratların.

    Başkan - Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, lütfen boşaltın önümüzü, lütfen… Birleşime beş dakika ara veriyorum.

    Komisyon Başkanı Elvan - Usullere tamamıyla aykırı

    Verilen aranın ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Lütfü Elvan, “Daha önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kez karşılaşılmış ve bugün ikinci kez karşılaştığımız bir hadiseyle maalesef bugün muhatap olduk. Tamamıyla usullerimize aykırı, hele hele bürokratların böyle bir ortamda… Bilemiyorum bürokrat mı arkadaşlar, arka bölümden geldi geldi bu alkışlar” dedi. CHP’li milletvekillerinin, dışarıdan izleyici alınmadığını ifade etmeleri üzerine de Elvan, “Bu, usullere tamamıyla aykırı ve lütfen, böyle bir şey bir daha burada olmasın diyorum. Sayın Bakan da çok üzüldü, biraz önce inanın, üzüntülerini bana ifade etti” dedi.

    Koca: Alkışa ihtiyacım yok, şov yapmaya gelmedim

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz alarak, “Ben bu usulleri bilmiyorum ve bu alkışın nereden koptuğunu da fark etmedim. Hatta yanımdaki bakan yardımcısı arkadaşlara ‘Alkışlayanlar kimlerdi?’ diye… Baştan parti milletvekilleri gibi anladım. Bunu benim organize ettiğim noktaya kadar götüren vekillere… Lütfen, bu noktada bize inanın. Benim alkışa ihtiyacım yok. Ben bugün sizlere bir yıl boyunca sizlerden alınan yetkiyle burada yapılan hizmetleri sunmaya, varsa bir eksiğimiz bunu görmeye geldim. Buraya şov yapmaya gelmedim. Benim kimliğimi de herkes bilir. Bu konuda da kusura bakmayın, arkadaşların -her kimse- heyecanını bağışlayın ama asla organize bir iş olmadığına adınız gibi emin olun” diye konuştu.

    CHP’li Altay: Bu TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir

    Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bürokratların bakanı alkışlaması TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Sağlık Bakanı bir konuşma yapıyor ve salondaki bürokratlar, Sayın Bakanın konuşması tamamlandıktan sonra sanki bir stadyumdaymış, bir gazinoda güzel şarkı söylemiş bir sanatçıyı, bir tiyatroda muhteşem bir oyun sergilemiş bir oyuncuyu alkışlar gibi Sayın Bakanı alkışlıyorlar. Bu, TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir” dedi. Meclis Başkanlığından, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekenleri yapmasını talep eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Benzer olaylarla tekrar karşılaşırsak, biz orada gerekirse Meclis’in şan ve şerefini korumak adına müdahale de ederiz. Meclis her şeyin ve herkesin üstündedir. Meclis’e gelen bürokratın, bakanını ne kadar severse sevsin, bakanı ne kadar iyi bir konuşma yapmış olursa olsun -o ayrıca tartışılır- böyle bir tezahürat ve alkışlama hakkı yoktur, olamaz.”

    AK Partili Turan: Meclis'in mehabetine uygun olmayan her türlü eylemin karşısındayız

    Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyu kendilerinin de incelediğini, Komisyon Başkanı ile görüştüklerini ifade ederek, “Çok sayıda olmayan, belki de Meclis tecrübesi eksik olan, ilk kez gelen birkaç bürokratın maalesef öyle bir yaklaşımı olmuş; Sayın Başkan da gerekli müdahaleyi yapmış, yerine getirmiştir. Meclisin mehabetine, usulüne uygun olmayan her türlü eylemin karşısındayız, buna da izin vermemek gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

    Etiketler:
    Yurdagül Şimşek
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Gençlik kategorisinde birincilik kazanan İtalyan yarışmacı Giacomo Redaelli'nin '5 Numaralı Senfoni' isimli fotoğrafı.
    2019 yılının en iyi doğa fotoğrafları
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet