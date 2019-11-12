Meclis’te ‘bürokrat alkışı’ tartışması

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı alkışlamasına CHP’liler “Bu, TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir” diyerek tepki gösterdi. Komisyon Başkanı AK Partili Lütfü Elvan da, bunun usullere aykırı olduğunu vurgulayıp bürokratları uyardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri bir ilke sahne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın komisyondaki bütçe sunuş konuşması toplantıya katılan bürokratlar tarafından alkışlandı. Bu durum ise başta Komisyon Başkanı AK Partili Lütfü Elvan olmak üzere iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Komisyon’daki ‘alkış’ tartışması Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı.

CHP: İsterseniz maça gidin taraftarı toplayıp gelin

Lütfü Elvan (AK Parti-Başkan)- Arkadaşlar, böyle bir usul yok.

Mehmet Bekaroğlu (CHP)- Bu ne ya?

Bülent Kuşoğlu (CHP)- Bürokrasi alkışlıyor Sayın Başkan, bürokrasi alkışlıyor.

Başkan- Arkadaşlar, müsaade edin…

Mahmut Tanal (CHP) - Bürokratların alkışını ilk olarak duyuyoruz.

Başkan - Arkadaşlar, bunu…

Mehmet Bekaroğlu - Hayır, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilk defa böyle bir şey oluyor. Sayın Bakan, tebrik ediyorum yani gerçekten özelleştirmede zirve yaptınız.

Başkan - Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bürokrat arkadaşlar, ben…

Mehmet Bekaroğlu- Ne bürokratı ya! Şakşakçı alkışçı!

Cavit Arı (CHP) - İsterseniz maça giden taraftarı toplayıp gelin.

Bekaroğlu - “Bürokrat arkadaşlar…” Böyle bürokrat mı olur ya! Ne bürokratı ya!

Başkan - Sakin olun… Sakin olun…

Mehmet Bekaroğlu - Ayıp ya!

Cavit Arı - Aferin ya! Bravo! Tebrik ederiz!

CHP’li Bekaroğlu: Her yerde alkışlatın, camide, Anıtkabirde her yerde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Emin olun, ben ne olduğunu anlamak için, öğrenmek için yanımdaki arkadaşlara soruyorum Sayın Vekilim.

Başkan - Arkadaşlar…

Mehmet Bekaroğlu - Her yerde alkışlatın! Camide alkışlatın, Anıtkabir'de alkışlatın, her yerde kendinizi alkışlatın! İşiniz gücünüz yok. Parti devletidir bu, parti devletidir!

Başkan - Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.

CHP’li Tanal - Kendini alkışlatan bakan olabilir mi?

Mahmut Tanal- Kendini alkışlatan bakan olabilir mi Başkan?

Mehmet Bekaroğlu- Ha bire alkışlatıyorsunuz kendinizi, bu ne ya!

Başkan- Sayın Bekaroğlu… Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.

Mahmut Tanal- Bak, parti devleti ne hâle getiriyor!

Cavit Arı- Biraz daha doldurup getirseydiniz buraya, biraz daha.

Mehmet Bekaroğlu- Bu, parti devledir.

Başkan-Lütfen arkadaşlar…

Koca - Bilgim dışında olduğundan emin olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Böyle bir durumun bilgim dışında olduğundan adınız gibi emin olun. Yanımdaki…

Cavit Arı - Bilginiz dışında olmaz bu, bilginiz dışında olmaz! Buraya özel alkışçı getiriyorsunuz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Ya, ben size söylüyorum…

Başkan - Arkadaşlar, lütfen…

Cavit Arı - Ayıptır! Yazıklar olsun! Şakşakçılar! Hepsinin istifa etmesi gerekir, bu salondaki bütün bürokratların.

Başkan - Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, lütfen boşaltın önümüzü, lütfen… Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Komisyon Başkanı Elvan - Usullere tamamıyla aykırı

Verilen aranın ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Lütfü Elvan, “Daha önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kez karşılaşılmış ve bugün ikinci kez karşılaştığımız bir hadiseyle maalesef bugün muhatap olduk. Tamamıyla usullerimize aykırı, hele hele bürokratların böyle bir ortamda… Bilemiyorum bürokrat mı arkadaşlar, arka bölümden geldi geldi bu alkışlar” dedi. CHP’li milletvekillerinin, dışarıdan izleyici alınmadığını ifade etmeleri üzerine de Elvan, “Bu, usullere tamamıyla aykırı ve lütfen, böyle bir şey bir daha burada olmasın diyorum. Sayın Bakan da çok üzüldü, biraz önce inanın, üzüntülerini bana ifade etti” dedi.

Koca: Alkışa ihtiyacım yok, şov yapmaya gelmedim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz alarak, “Ben bu usulleri bilmiyorum ve bu alkışın nereden koptuğunu da fark etmedim. Hatta yanımdaki bakan yardımcısı arkadaşlara ‘Alkışlayanlar kimlerdi?’ diye… Baştan parti milletvekilleri gibi anladım. Bunu benim organize ettiğim noktaya kadar götüren vekillere… Lütfen, bu noktada bize inanın. Benim alkışa ihtiyacım yok. Ben bugün sizlere bir yıl boyunca sizlerden alınan yetkiyle burada yapılan hizmetleri sunmaya, varsa bir eksiğimiz bunu görmeye geldim. Buraya şov yapmaya gelmedim. Benim kimliğimi de herkes bilir. Bu konuda da kusura bakmayın, arkadaşların -her kimse- heyecanını bağışlayın ama asla organize bir iş olmadığına adınız gibi emin olun” diye konuştu.

CHP’li Altay: Bu TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bürokratların bakanı alkışlaması TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Sağlık Bakanı bir konuşma yapıyor ve salondaki bürokratlar, Sayın Bakanın konuşması tamamlandıktan sonra sanki bir stadyumdaymış, bir gazinoda güzel şarkı söylemiş bir sanatçıyı, bir tiyatroda muhteşem bir oyun sergilemiş bir oyuncuyu alkışlar gibi Sayın Bakanı alkışlıyorlar. Bu, TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir” dedi. Meclis Başkanlığından, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekenleri yapmasını talep eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benzer olaylarla tekrar karşılaşırsak, biz orada gerekirse Meclis’in şan ve şerefini korumak adına müdahale de ederiz. Meclis her şeyin ve herkesin üstündedir. Meclis’e gelen bürokratın, bakanını ne kadar severse sevsin, bakanı ne kadar iyi bir konuşma yapmış olursa olsun -o ayrıca tartışılır- böyle bir tezahürat ve alkışlama hakkı yoktur, olamaz.”

AK Partili Turan: Meclis'in mehabetine uygun olmayan her türlü eylemin karşısındayız

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyu kendilerinin de incelediğini, Komisyon Başkanı ile görüştüklerini ifade ederek, “Çok sayıda olmayan, belki de Meclis tecrübesi eksik olan, ilk kez gelen birkaç bürokratın maalesef öyle bir yaklaşımı olmuş; Sayın Başkan da gerekli müdahaleyi yapmış, yerine getirmiştir. Meclisin mehabetine, usulüne uygun olmayan her türlü eylemin karşısındayız, buna da izin vermemek gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.