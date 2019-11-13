Muğla'da 'Bitcoin' dolandırıcılığı

Para topladığı kişilere bir süre "yüksek kar payı" ödemesi yapan K.Ö, üç yıl önce iş yerini kapatarak ortadan kayboldu.
Para topladığı esnaflardan bazıları K.Ö'ye ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.
Mahkeme tebligatının iş yerinin kapalı olması tebliğ edilememesi ve K.Ö'ye ulaşılamaması nedeniyle sanığın duruşmalara zorla getirilmesine karar verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)