İYİ Partili Kavuncu'nun koruma kararı kaldırıldı

İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun koruma kararı kaldırıldı. Kararı sosyal medyada duyuran Kavuncu, "Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nun ardından,’nun da koruma kararını kaldırdı.

Kavuncu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kavuncu İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Koruma Komisyonu’nun şahsına vermiş olduğu koruma kararının İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldığını söyledi, 10 ay boyunca güvenliğini sağlayan polislere teşekkür etti.

Kavuncu, “Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah’tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!” dedi.

Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır.

Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır! — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) November 12, 2019

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