Kayıt
08:45 13 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır, yutkunamazlar

    © AA / İBB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34
    Abone ol

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır, yutkunamazlar" açıklamasında bulundu.

    © Fotoğraf : Twitter/İstanbulSanayiOdası
    İmamoğlu, Londra'da dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşacak
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğaz yönetmeliğine tepki gösterdi. "Boğaz yönetmeliği gibi düzenlemelerle karşılaştığımızda bunun hesabını topluma verirler. Bu ve bunun gibi vakaları karşılarına dizeriz" diyen İmamoğlu, “Yutkunamazlar, Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır” ifadesini kullandı.

    İmamoğlu, Birgün gazetesine gerçekleştirdiği ziyarette şu açıklamalarda bulundu:

    'Cumhurbaşkanlığı’ndan samimiyet ve sözün gerçekleşmesini bekliyoruz'

    "Boğaz örneğinde olduğu gibi önümüze set koyulmaya çalışılan olaylarda daha fazla ilgili, denetimli, süreç içerisinde bir mekanizma kurmaya hazırız. Bütün ekibimiz hazır. Burada ne yapacaksınız ya da ne bekliyorsunuz sorularına bugünkü koşullarda bugünden cevap vermenin bir anlamı yok çünkü tamamen karşıyız bu düzen sisteme. Biz samimi olduğunu düşündüğümüz bir davetle Cumhurbaşkanlığı’na gittik. Üzerinden 75 gün geçti. Biz devletin en üst makamından samimiyet ve sözün gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz bir komisyona davet edilecektik, belediyeleri ilgilendiren her husus orada şeffaf bir şekilde konuşulacaktı. Whatsapp grubu kuruldu diye gazetelere manşet atıldı. Bunun ancak komedyası çekilir. Biz toplumun önüne bu ve bunun gibi vakaları dizeriz. Yutkunamazlar, boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır. Şu an söz verilen makam sahibi insanlar bu ülkenin neredeyse kırk milyonunu yönetiyor. Dolayısıyla hesabını da o 40 milyona verirler."

    'Yıl sonunda israf tablosu açıklayacağız'

    "İsraflar ve tasarruflarla ilgili tüm belediyelerimize verilmiş talimatımız var. Bütün birimlerimizin, şirketlerimizin bize yıl sonuna kadar rapor verme mecburiyeti var. Birincisi, ne kadar tasarrufta bulunuldu, ikincisi önlediğimiz israf kalemlerinin toplam maliyetinin ne olduğu. Bu raporumuzu yıl sonunda tümüyle açıklayacağız. Yanlışa asla müsaade etmeyeceğiz."

    'Taksim, yalnızlığa teslim edilmeyecek'

    "Taksim’i, siz insanlara sormadan yapamazsınız. Biz bunu insanlara soracağız. Katılımcı bir yarışmaya da dönmesini istiyoruz bunun. 2020’de Taksim başta olmak üzere birkaç meydanın düzenlenmesine öncelik vermek niyetindeyiz. Önce Taksim’e ne yakışıyor diye düşünüp bir proje üretmemiz lazım. Tabi bazı kısıtlayan haller var. Orada tamamen bir beton var. Halk bakacak, beğenecek, en iyisini bulmaya çalışacağız. Şu anda Taksim’e bakınca yalnızca beton görüyorum. Kimse orayı meydan diye kabul etmez. Meydanlar, kendini yalnız hissettiğin yerler olmamalı."

    'Dünya bizim kötü olmamızı istiyor’ önyargısını yıkalım'

    "Yarın Londra’da bulunacağım. Çevreye duyarlılık, küresel ısıtmayla mücadele konulu metin oluşturmuşlar. Ben o metni imzaladım diye o kadar sevindiler ki insanlar. Tokyo’dan Pekin’e, Londra’dan Berlin’e pek çok yerle temaslarımızı daha iyi bir belediyelik için yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde demokrasi konusunda endişeleri olmaması gerektiğini çünkü toplumun kararlı olduğunu ifade ediyoruz. ‘Dünya bizim kötü olmamızı istiyor’ önyargısını bir kere yıkalım. Bizim zaten yeteneklerimiz var. Yeter ki açığa çıkaralım. Türkiye’yi iyi analiz etmiş akıllı siyasetçilerimiz de var. Aklı kendine yetmeyen ülkelerde siyasiler varsa da onların da çok fazla ömrü olmaz."

    Etiketler:
    açıklama, Boğaziçi, Boğaz, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kazan Fotoğrafta: Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın en popüler görülmesi gereken yerlerinden biri Kazan Kremlini
    Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirleri
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet