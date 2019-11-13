Kıran-6 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, PKK’nın kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.