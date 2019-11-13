Ahmet Altan yeniden tutuklandı

'FETÖ darbe çağrışımı' davası kapsamında yaklaşık 3.5 yıl tutuklu kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 4 Kasım'da verilen tahliye kararı dün kaldırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı gün verilen yakalama kararı kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Altan, Emniyet yetkililerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Altan, hakkında yakalama kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara duruşmaya katıldı. Altan'ı 5 avukat temsil etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ile ilgili yakalama kararını kaldırarak tutuklama kararı verdi. Altan, ceza infaz kurumuna götürülüyor.

Bu arada duruşmaya Ahmet Altan'ın, aynı dava kapsamında beraatine karar verilen kardeşi Mehmet Altan ile çocukları Senem ve Kerem Altan da izleyici olarak katıldı. Aile yakınları, karar verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştı.

Altan'ın avukatı: Temyiz sürecinde cezanın ağırlaştırma ihtimali gibi bir gerekçe olamaz

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu ise tutuklama işleminden önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Ahmet Altan ara kararla değil, hükümle tahliye edilmiştir. Hükümle birlikte ilk derece mahkemeleri dosyadan el çeker. Yetki, istinaf ve Yargıtay'dadır. Ne savcı hükümle tahliyeye itiraz edebilir ne de bir ilk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunabilir", "CMK 100’de tutuklama koşulu olmayan uydurulmuş gerekçelerle tutuklama verilmiştir" ifadelerini kullandı.

17-Ahmet Altan’ın cezası AZALABİLİR AMA ARTAMAZ

Aleyhe bozma yasağı vardır

18-Yargı reformu değişikliğine göre zaten suç olmayan düşünce BİR KEZ DAHA SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR

19-Bu değişiklik Yargıtay’ın Ahmet Altan kararından sonra verilmiştir

20-Ahmet Altan’nıdoğrudan etkiler — Figen AlbugaÇALIKUŞU (@FigenCalikusu) November 13, 2019

​Çalıkuşu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketlediği paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Temyiz sürecinde cezanın ağırlaştırma ihtimali gibi bir gerekçe olamaz. Bu hukuksal bir saçmalıktır. Ahmet Altan’ın dosyası Yargıtay denetiminden geçmiştir. Yargıtay'ın kararına uyulmasını, şimdi itiraz eden mahkeme savcısı da istemiş. 26. Ağır Ceza Mahkemesi bozma kararına uyarak, Yargıtay kararı gibi karar vermiştir. Artık Ahmet Altan lehine kazanılmış hak doğmuştur. Ahmet Altan’ın cezası azalabilir ama artamaz. Aleyhe bozma yasağı vardır. Yargı reformu değişikliğine göre zaten suç olmayan düşünce bir kez daha suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu değişiklik Yargıtay’ın Ahmet Altan kararından sonra verilmiştir. Ahmet Altan’ı doğrudan etkiler."