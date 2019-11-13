ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma şirketi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz?', 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların anketini yayınladı.

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi , Gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.

Bu araştırma 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 İl’de toplam

3620 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Araştırma şirketinin sorularına verilen yanıtların istatistiki sonuçları şu şekilde:

ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa,

hangi partiye oy verirsiniz? pic.twitter.com/1VWK0DlIIw — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz? pic.twitter.com/yQjwkU28un — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunların

biri yada birkaçından etkileniyor musunuz? pic.twitter.com/mfvIjJwwMf — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Yargıya güveniyor musunuz?

Güvenmiyorum %68,0 pic.twitter.com/Ktee84D54O — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın

güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

harekat ve operasyonları destekliyor musunuz?

Destekliyorum %82,4 pic.twitter.com/5gXIVpnp1e — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Gelecekten ümitli misiniz? pic.twitter.com/Vf2JwzIA4C — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

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