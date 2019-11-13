Uyuyor diye üzerini örttüğü ölen eşiyle 2 gün yaşamış

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan 74 yaşındaki Hundsdorfer Reinholdhilmar ve 51 yaşındaki Sylva Waltraud Umissky'nin bir süredir evden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, polise haber verdi.

İhbarla gelen ve savcılık izniyle eve giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Reinholdhilmar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'Üşümesin diye örttüm'

Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirtti:

"Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş.”

Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.