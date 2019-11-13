Fatih Bulut hakkında soruşturma

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla tanınan Fatih Bulut, asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: Askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyimhttps://t.co/Je9zeX7uPe pic.twitter.com/Xzqf8sCyNt