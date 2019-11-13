'Ekim ayında 217 bin KYK borçlusuna e-haciz yapıldı'

'AKP, kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor'
Sözcü'nün haberine göre Kredi ve burs ödemelerinin yetersiz olduğunu ifade eden Emre, “AKP öğrencilere kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Kredi ve burs ödemeleri bu yıl yüzde 10 artırılarak lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1. 650 TL oldu. Buna karşılık enflasyon oranı yüzde 8,5 olarak açıklanmışken, iktidar yurt ücretlerine yüzde 19, yemek ücretlerine ise ortalama yüzde 20 zam yaptı” diye konuştu.
'Bu insanlar tatil kredisi mi kullandılar?'
Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kurulan KYK'nın, borçlarını ödeyemeyen 279.797 kişinin kabusu olduğunu belirten CHP Genel başkan Yardımcısı Emre sözlerini şöyle tamamladı: ''KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamak zorunda. Ödenmeyen borçlara da aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Dolayısıyla geciken borç, alınan kredinin 2 ya da 3 katına çıkıyor. Sorunun toplumsal ve psikolojik maliyetleri de çok büyük olacaktır''.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)