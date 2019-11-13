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20:22 13 Kasım 2019
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    Sağlık Bakanı Koca LÖSANTE'ye ilişkin ilk kez konuştu: Hastalardan 280-400 TL arası fark alınıyor

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    Türkiye
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    LÖSEV’in kurduğu hastane LÖSANTE'ye ilişkin olarak ilk kez açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetkilileri LÖSANTE’yi denetlemek için gönderdiğini belirtti ve hastalardan 280 TL ile 400 TL arası fark alındığını ileri sürdü. Bakan Koca, hastalardan fark almamak şartı ile 400 yatağın basamak basamak açılabileceğini de söyledi.

    Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    LÖSEV’in kurduğu hastane LÖSANTE'ye ilişkin ilk kez konuşan Koca, buranın  özel bir hastane olduğunu ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine tabi olduğunu söyledi.

    "Buna 75 yatak olarak izin verilmiş. Talepleri 50-100 arasında o dönemde 75 yatak olarak ruhsatlandırılan. Bunun üzerine benim bakanlığımdan sonra 400 yatak talebi olduğunu gördük. Normalde ön izni yok. 75 yatak izin verilmiş" diyen Koca şöyle devam etti:

    "400 yatağın sadece 60 tanesi lösemi hastaları için ayrılmış. 400 yatak lösemi hastaları için değil. 60'ın da 25'i kullanılıyor. Toplamda 75 yatak olarak ruhsatlandırılmış. Bakanlığımdan 5-6 ay sonra burada bir milli servet, bir şekilde burası yapılmış. Bir radyoterapi cihazı da alınmış ama yaptığımız uygulamanın da başka özel hastanelere örnek olmaması ama bunu çözmemiz gerektiğini düşünerek bir yazı yazdım."

    LÖSEV'e "Eğer siz bir kamu hastanesi gibi SGK'ye fatura ederek ama vatandaştan hiçbir para almadan katılım payları dışında mevzuat neyse fark ücretinden bahsediyorum. Fark ücreti almadan bu hizmeti yapmayı taahhüt ederseniz ben bu noktada bunu tekrar değerlendiriyor olacağım" sözlerini içeren bir mesaj verdiğini belirten Koca, "Gelen cevap 165 doktor istiyorum. Doktorlar sıralanarak, 400 yatak, radyoterapi, bir sürü cihazlar falan sıralanarak. Ben bunun üzerine ve artı şikayetler var. Ücret alındığına dair. Girin şikayetim.com'a. Lösemi ve diğer hastalarından para alındığına dair şikayetleri şimdi girin görürsünüz" değerlendirmesinde bulundu.

    'Genel tablo, 25 yatağın kullanıldığı'

    Koca, Sağlık Bakanlığı uzmanlarını LÖSEV'e denetime gönderdiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

    "Benim orada esas derdim. Lösemi hastaları için 60 yatak gerçekten var mı? Görün genel hastaneyi bir değerlendirin. Fark ücreti alınıp alınmadığını da denetleyin dedim. Gelen tablo 25 yatağın kullanıldığı, 60 yatak için yer ayrıldığı ama hastalardan da 280-400 arasında ücret alındığı. Ameliyat ve benzeri işlerden zaten alınıyor. Ben poliklinikten bahsediyorum. Bu tespit de var. Sorunu da çözmek istiyorsunuz."

    Koca, LÖSEV için 25 kontenjanın 60 olarak kullanılması ve kalan 40 yatağın da diğer hastalara kullanmak şartıyla 100 yatağa çıkarıldığı yazısının yazıldığını kaydetti. Koca LÖSEV'de anjiyo cihazının olduğunu ve anjiyo için de izin verildiğinin altını çizdi.

    'O hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız'

    Koca, eğer lösemili hastalar için kullanılan yatakların dolması halinde buna rağmen talebin olması durumunda bakanlığın tekrar değerlendirileceği mesajının LÖSEV'e iletildiğini, istenilen tek şartın 'hastalardan fark almamak' olduğunun da vurgulandığını söyledi.

    Koca, "O hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. İstismar edilerek lösemi hastaları denilip diğer hastalar ve fark alınarak özel hastane gibi işletme mantığının asla olmaması ve buna izin vermeyeceğimizi tekrar söylüyorum" şeklinde konuştu.

    ​LÖSEV: Özel bazı hastane ve üniversitelerin de sahibi olan Sayın Koca'ya gerekli yanıtların, lösemili aileler tarafından verileceğine inanıyoruz

    LÖSEV'den yapılan açıklamada ise Koca'nın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi:

    "LÖSEV'in Milletin Tuğlaları ile inşa ettiği ve 2016 yılından beri 400 yataklı tam ruhsat yerine 75 yataklı çeyrek ruhsat ile engellendiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile ilgili olarak, Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar gerçekleri yansıtmamakta olup, birbirinden kopuk, çözümden uzak, hoş olmayan bir algı yönetim tarzını düşündürmektedir. Bu konuda herhangi bir polemiğe girmek yanlıştır. Bir tek gerçek vardır o da LÖSEV'e halen 400 yataklı tam ruhsatımızın verilmemiş olmasıdır.

    Bizler siyasetler üstü çalışmaları ile hayatını Lösemili çocuklar ve kanser hastalarına adamış bilim insanlarıyız. Tek derdimiz daha fazla yavrumuzu ve hastamızı tedavi etmek ve yüzde 92 başarı ile iyileştirmektir. Şunun altını önemle çizmek isteriz ki, LÖSEV tam 20 senedir tek bir lösemili çocuk hastadan tek kuruş para - fark almamıştır. Bırakın para almayı, tüm çocuklara maddi, et, giysi, gıda ve kırtasiye yardımları yaparak onları hayata bağlamıştır. Özel bazı hastane ve üniversitelerin de sahibi olan Sayın Koca'ya gerekli yanıtlar bu çözümsüzlüğün gerçek mağduru ve tarafı olan Lösemili aileler tarafından verileceğine inanıyoruz."

    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, hasta, Lösemi, LÖSANTE, LÖSEV, Fahrettin Koca
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