İmamoğlu'nu kınayan bildiri okumuştu: Kazanasmaz’ın yeni görevi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde 12 Haziran 2019'da bir bildiri okuyan ve Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' vurgusunu kınayan Murat Kazanasmaz'ın yeni görevi belli oldu. Kazanasmaz, İçişleri Bakanlığına bağlı, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör olarak görevlendirildi.

Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde miting düzenlemiş, mitinginde konuşmayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yapmıştı.

Açıklamada İmamoğlu’nun ‘israf’ vurgusu kınanarak “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf’ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı’ gösterenleri kınıyoruz” denilmişti.

Açıklamasnın ardından Kazanasmaz'ın Ağustos ayında işine son verilmişti.

Polis Radyosu'nda iş başı yaptı

Kazanasmaz’ın bu ayın başında Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu’nda göreve başladığı öğrenildi.

Sözcü’ye kısa bir açıklama yapan Kazanasmaz “Polis Radyosu Genel Koordinatörü” olarak görevlendirildiğini söyledi.