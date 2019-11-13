MSB: ​Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmadı, alınmayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yöneltilen saldırılara gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır."

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9mBvjRCbP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019

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