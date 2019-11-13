CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geri çekilmesinin ardından, emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.