Kendilerini "Cumhuriyet’in emekli polisleri" olarak tanımlayan polisler, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur. Halkımıza duyurulur" notunu paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geri çekilmesinin ardından, emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.
Kendilerini "Cumhuriyet’in emekli polisleri" olarak tanımlayan polisler, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur. Halkımıza duyurulur" notunu paylaştı.
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