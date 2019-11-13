'Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama' ihbarı: Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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