Akit yazarından hayatını kaybeden Soysal'a: Yok öyle 'Komünistim, sosyalistim' deyip imamın önüne cenazeni koydurmak

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'a değindi.

Karahasanoğlu, Soysal'ın '100 Soruda Anayasa'nın Anlamı' başlıklı ünlü çalışmasına atıfla, "Şimdi biz bir kitap önerisi daha yapalım: '100 Soruda Ahiret!' Siz, isterseniz 'Ahiret'i, İslami bir kavram olarak alın. İsterseniz, kelime anlamı ile 'Son' olarak alın. Her ikisinde de.. Varacağımız yer aynı.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu ayrıca, Soysal'ın cenaze namasının kılınmasını da eleştirerek şunları söyledi:

"Bir başka soru daha yer alabilir, önerdiğimiz kitapta:

'Hayatında sosyalizmi tercih ettiğini iddia eden bir kişinin, cenaze namazını kılmanın anlamı nedir?'

Taaa 1960’lı yıllarda, sosyalizmi tercih ettiğini açıklayan bir kişinin, 2019’da cenaze namazının kılınmasını, bu çerçevede bir soruya dönüştürüp, hayatı sorgulayabilmeliyiz..

Yok öyle, kahramanlık..

Ucuz söylemlerle, 'Sosyalistim. Komünistim' deyip, sonra imamın önüne cenazeni koydurmak.."