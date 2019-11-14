Sabah yazarı Uluç'tan TRT'ye: Bu rezil, bu ayıp, bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, TRT'nin İstanbul Maratonu'na ilişkin özel yayınını sert sözlerle eleştirdi. "Dünyada 'Şeref Kürsüsü'nü yayınlamayan ilk Büyük Maraton Yayıncı kuruluşu olmayı da başardı TRT" diyen Uluç, "Bakın Genel Müdürüm? Bu rezil, bu ayıp, bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez. Öyle feciydi" ifadesini kullandı.

TRT'nin İstanbul Maratonu'na ilişkin özel yayınını sert ifadelerle eleştiren Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Eğer birisi TRT'ye 'İstanbul Maratonu'nu, öyle bir naklen yayın yapın, öyle bir piç edin ki, kimse izlemesin' emir verse, benim vergilerimle yayın yapan kurum ancak bu kadar kötü, bu kadar çirkin, bu kadar ayıp, bu kadar utanç dolu bir iş yapardı" diye yazdı.

TRT Genel Müdürlüğü'nün yayın hakkında soruşturma açtırması gerektiğini söyleyen Uluç, "Kadınlar yarışı hiç takip edilmedi. Türkler ne yaptı bilmiyoruz. İlk beşe girenler, Olimpiyat hakkı kazanacak? Bizden giren oldu mu? TRT'nin umurunda değil" ifadesini kullandı.

Uluç, şöyle devam etti:

"Dünyada 'Şeref Kürsüsü'nü yayınlamayan ilk Büyük Maraton Yayıncı kuruluşu olmayı da başardı TRT! Bakın Genel Müdürüm? Bu rezil, bu ayıp, bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez. Öyle feciydi. Hiç ama hiçbir şey anlatmadan, yarışa dair tek bilgi, İstanbul için tek cazip tanıtım yapmadan 'Güya' anlatan ve bunu adeta emirle, kasten yapmış gibi sırıtanlar için eğer soruşturma açtırmazsanız, izin verin onlar benim hakkımda 'Hakaret' davası açsınlar ki, dediklerimi mahkemede kanıtlayayım."