Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

Giresun Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 13 Nisan 2018 tarihinde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümü üzerindeki şüpheler henüz giderilmezken, konunun takipçisi olan ve ölümün aydınlatılması için çalışmalar yürüten baba Şaban Vatan bugün gözaltına alındı.

Savcılık kararıyla evine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Vatan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

Şaban Vatan, önceki gün Rabia Naz soruşturmasında gizlilik kararının kalkmasının ardından soruşturma dosyasındaki bazı bilgi, belge ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve kızının ölümü üzerindeki şüphelere dikkat çekmişti.

Polisler beni almaya geldi .eve . Ifadem alınacakmış — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 14, 2019

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