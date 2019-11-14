ODTÜ Tüneli'ne yürütmeyi durdurma kararı

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, ODTÜ Tüneli projesi mahkeme tarafından durduruldu.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi'nin açtığı davayla 16. İdaresi Mahkemesi Tünel Projesi'ne yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ŞPO’dan yapılan açıklamada, ODTÜ Tüneli'nin 736 metresinin Birinci Derece Doğal Sit Alanı içerisinden geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Protokol kapsamında ise ODTÜ Tüneline dair güzergah değişikliği olduğu gibi kabul edilmiş, muğlak ifadeler kullanılarak üstte kazı yapılmaksızın yer altından geçmesi gerekliliğine dair kimi ifadelere yer verilmiştir. Ancak ODTÜ arazisini doğu-batı doğrultusunda kat edecek tünelin aç kapa yöntemiyle yapılabilmesine olanak veren imar planlarının değiştirilmesine yönelik bir ifade protokolde yer almamıştı" denildi.

ŞPO’nun açıklamasında projenin bilimsellikten uzak olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bu muğlak, bilimsel yaklaşımdan uzak anlayışın sonucunda bugün gelinen noktada şubemiz tarafından ODTÜ Tüneline yönelik plan değişikliği nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, Bakanlık yanında müdahil olduğu davada 16. İdare Mahkemesi tarafından işleminin planlama usul ve esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğu, hukuka uyarlık bulunmadığı, telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceği belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir."

Açıklamada ODTÜ’ye yapılmak istenen projelere ilişkin ardı ardına iptal ve yürütmeyi durdurma kararları verildiği belirtilerek, "Yöneticilerin bu hukuksuz kararlardan geri döneceği ve ekolojik alanları koruma yönünde adımlar atacağı umudunu taşıyoruz" denildi.