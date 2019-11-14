'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yargılanan gazeteci Fatih Polat beraat etti

Gazetici Fatih Polat'ın 28 Mayıs 2017'de yayımlanan "Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?" başlıklı köşe yazısı nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Evrensel'in aktardığı habere göre, duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları TGS ve TGC'nin hazırladığı uzman mütaalasına ilişkin beyanlarını içeren dilekçeyi mahkemeye sundu.

Ardından görüşü sorulan Erdoğan'ın avukatı, Polat'ın cezalandırılmasını talep etti.

Polat: Soru sormayı bıraktığınızda gazetecilikten geriye bir şey kalmaz

Daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Fatih Polat ise, "Dün ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın çok önemli bir görüşmesi vardı. Türkiyeli gazeteciler sadece Trump'a soru sorunca Trump 'Siz gerçekten gazeteci misiniz yoksa devlet için mi çalışıyorsunuz?' diye sordu" hatırlatması yaptı.

Erdoğan'ın avukatı "Bunun duruşma ile ne ilgisi var?" deyince mahkeme başkanı, 'savunma hakkı var' diyerek avukata müdahale etti.

Polat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şekilde soru soran gazeteciye dava açıp da sormayanları uçağa alıp geziye götürünce, böyle trajik bir tablo ortaya çıkıyor. Dünyanın her yerinde soru sormayı bıraktığınızda gazetecilikten geriye bir şey kalmaz. Bu nedenle soru sormaya devam edeceğiz."

Mahkeme: İfade özgürlüğü hakkı kullanıldı

Polat'ın beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, beraat kararı verdi.

Beraat kararının gerekçesinde "Haberde yer alan ifadelerin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren basının Anayasa Mahkemesi'nin 28 ve devam eden maddelerinde olan haber verme özgürlüğü dolayısıyla ifade özgürlüğü kapsamında bir hak olup Türk Ceza Kanununun 26/1 maddesi gereğince hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni olduğundan bu hakkın kullanılmasının sınırları da aşılmadığı kanaatine varıldı" denildi.