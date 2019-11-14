Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward'ın pazartesi günü Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü bulunmasının ardından eşi Emma Hedvig Chirsitan Winber dün ifade verdi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber burada yaklaşık 3 saat kaldı.

Emma Hedvig Chirsitan Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.

Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği ifade edildi.

Öte yandan olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı kaydedildi.