Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti

Türkiye'nin, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, DSG’nin denetimi altındaki bölgede uğradığı saldırıyı en güçlü şekilde telin ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suriye’de Öldürülen Ermeni Din Görevlisi Hk. https://t.co/yOJgjrHh8E — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 14, 2019

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“Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir” denilen açıklamada, "Suriye'den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir" ifadesi kullanıldı.

IŞİD üstlenmişti

İki gün önce Suriye'nin Kamışlı kentinden Deyr ez Zor’a yolculuk eden Ermeni Katolik Kilisesi’nden rahip Hovsep Petoyan ve babası Abraham Petoyan silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırıda Haseke Kilisesi diyakozu Fati Sano ise yaralandı.

#عاجل || #سانا

استشهاد الكاهن هوسيب أبراهام بيدويان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي ووالده برصاص مسلحين مجهولين أثناء سفرهم من محافظة #الحسكة إلى #دير_الزور. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 11, 2019

Saldırının IŞİD tarafından üstlenildiği belirtilmişti.​

Papa’dan açıklama

Konuya ilişki Twitter üzerinden açıklama yapan Papa Francis, "Suriye’de dün babasıyla birlikte öldürülen rahip Peder Hovsep Petoyan’ın cenazesi için toplanan Kamışlı’nın Ermeni Katoliklerine yakınım. Onlar, aileleri ve Suriye’deki tüm Hristiyanlar için dua ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

I am close to Armenian Catholics of Qamishli, in Syria, as they gather for the funeral of their parish priest, Father Hovsep Bedoyan, who was killed yesterday together with his father. I pray for them, their families, and for all Christians in Syria. — Pope Francis (@Pontifex) November 12, 2019

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