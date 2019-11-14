'Çocuklar Atatürk'e secde etti' denen etkinlik, Bursa'daki okulda yapılmış

10 Kasım'da küçük yaştaki öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başlattığı soruşturma sonrası görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

MEB, çocukların Atatürk'e secde ettirildiği etkinlikle ilgili soruşturma başlattıhttps://t.co/0xn2d1LSlJ pic.twitter.com/xkqdtHIHA3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 13, 2019

​Bakanlığın dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır."