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14:39 14 Kasım 2019
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    Selvi: 'AK Parti' yerine 'Refah Partisi' diyen Erdoğan, daha sonra bu dil sürçmesini izah etti

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    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partisinin Kızılcahamam kampının açılış konuşmasında "AK Parti" yerine "Refah Partisi" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha sonra bu dil sürçmesini nasıl izah ettiğini anlattı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı hesabını kim bozuyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye giderken AK Parti Grup Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradığını belirtti. 

    "Erdoğan ile Kurtulmuş arasında bir uçak yolculuğuna göre uzun bir görüşme yapılıyor. Ardından Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile irtibat kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milletvekilleriyle istişare toplantısı’ yapılması yönündeki talimatını iletiyor" diyen Selvi, devamında şunları kaydetti:

    "Ciddi bir kriz yaşadığımız ABD’nin başkanı ile görüşmeye giderken Erdoğan’ın uçaktan telefon edip Numan Kurtulmuş’tan milletvekilleriyle toplantı yapmasını istemesi şaşırtıcı gelebilir. Ama bu Erdoğan’ın partiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Erdoğan ABD yolunda olduğu için salı günleri yapılan grup toplantısı bu hafta yapılamadı. O nedenle Numan Kurtulmuş dün AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi."

    'Erdoğan ile Kurtulmuş, bir önceki sohbette Refah Partisi günlerine gitmiş'

    Bir önceki grup toplantısında AK Parti'nin verdiği mücadeleyi anlatan Erdoğan'ın "Vesayet odakları AK Parti’nin hem bizatihi varlığını, hem de iktidarını uzun süre kabullenemediler" dediğini hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

    "O günkü notlarıma bakıyorum, defterime bir de ’dava vurgusu’ notu düşmüşüm. 5 Ekim’de Kızılcahamam’daki istişare toplantısında da ’Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır ve bizler dava arkadaşları olarak buradayız. Partimize yönelik saldırıların sebebi, şahsımın veya tek tek şahıslarımızın değil, temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir’ diye konuşmuştu. AK Parti’yi sadece iktidar olmaktan ibaret görenler açısından önemli bir uyarıda bulunmuştu.

    Hatırlarsanız, Erdoğan Kızılcahamam’daki konuşması sırasında, AK Parti yerine dil sürçmesiyle ’Refah Partisi’ demişti. Daha sonra tebessüm ederek bu yanlışı düzeltmişti. Erdoğan daha sonra dil sürçmesini ’Bir gece önce Numan Bey’le Refah Partisi günlerini konuştuk. Oradan dilime takılmış’ diye izah etmiş. Erdoğan ile Kurtulmuş, bir gece önceki sohbette Refah Partisi günlerine gitmiş, o günlerdeki samimiyeti ve davaya olan sadakati konuşmuşlar."

    'Abdullah Bey, 'İmamoğlu'nu kendi elimizle kendimize rakip yaptık' diye hayıflanıyor mu acaba?'

    Selvi, aynı yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak bazı görüşlerini de dile getirdi

    "O cephede ilginç bir gelişme yaşanıyor. Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına destek vermişti. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde de oy kullandıktan sonra açıklama yapmış ve 'Her şey çok güzel olacak' diye mesaj vermişti" ifadesini kullanan Selvi, Gül'ün hesap yaptığını, ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun hızla mesafe aldığını belirtti. Selvi, şu görüşü dile getirdi:

    "Önemli bir kesimin cumhurbaşkanı adayı şimdiden Ekrem İmamoğlu. Yani Abdullah Gül değil. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında bir adım öne geçmesi Gül’ü tedirgin etse gerek. Çünkü tüm hesaplarını 2023’e göre yapmıştı. Abdullah Bey, 'Ekrem İmamoğlu’nu kendi elimizle kendimize rakip yaptık' diye hayıflanıyor mu acaba?"

    Etiketler:
    Kızılcahamam, yanlışlık, dil, Refah Partisi, AK Parti, Naci Bostancı, Numan Kurtulmuş, Abdulkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan
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