Koca: PKK'ya tıbbi cihaz gönderdiği iddia edilen firma için idari soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:
"Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz."
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