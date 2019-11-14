Erdoğan: Amerika da Rusya da dostum olsun istiyorum

ABD ziyareti dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşman oluşturmak istemediğini ifade ederek, "Amerika da Rusya da benim dostum olsun istiyorum. Gayretlerimiz bunun için" dedi. ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Trump samimi bir çaba içinde" diyen Erdoğan, senatör Graham için 'dersini aldı' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili, "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde. Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var" ifadesini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerindeki görüş ayrılıklarını aşmanın yolunun 'doğru bilgiye dayalı diyalog' olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Trump'ın mektubunu iade etmesi hakkında "Tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu’na da 'mektup iade edildi' diye bir haber vermek lazım" açıklamasında bulundu.

'S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik. Ama S-400'ü de alacağız.

(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

'5 senatöre konuyu izah ettim, beklediğimiz noktada değiller'

FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz. 5 senatöre ve kendisine bu konuyu izah ettim. Zaten basın toplantısında da bütün dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an itibarıyla hala bizim beklediğimiz noktada değiller.

(Fethullah Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.

Ermeni meselesi ve 1915 olayları

Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump’a hem Beyaz Saray’da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.

(ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.

(Güvenli Bölge) NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoruyla ilgili adım atabiliriz.

'Kılıçdaroğlu'na da 'mektup iade edildi' diye haber vermek lazım'