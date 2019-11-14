Erdoğan: Trump, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların milli çıkarlar temelinde çözümü için samimi bir çaba içinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la dün yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde" dedi.