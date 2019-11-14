CHP'li Sümer: Balbay'ın kitabı 'güvenlik' gerekçesiyle Meclis'e alınmadı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın kitabının 'güvenlik' gerekçesiyle içeri alınmadığını söyledi.

Dün, birkaç milletvekilini ziyarete gelen bir avukatın çantasından Balbay’ın 'Bitmeyen Deniz Gezmiş' adlı kitabının çıktığını belirten Sümer, güvenlik görevlilerinin kitabı bir süre inceledikten sonra bu kitapla Meclis’e girilemeyeceğine kanaat getirdiklerini açıkladı.

♦️Balbay'ın "Bitmeyen Deniz" kitabı siyasi olduğu gerekçesiyle TBMM'ye alınmadı...

♦️Meclis skandal bir yasağa imza attı. Önceki dönem milletvekillerinden gazeteci/yazar Mustafa Balbay’ın kitabının TBMM’ye girişine izin verilmedi: Gerekçesi: Güvenlik@mustafabalbay #DenizGezmiş pic.twitter.com/mz7fNpfbnB — Orhan SÜMER (@orhanssumer) November 14, 2019​

'Balbay'ın girişi de mi yasaklanacak?'

Sümer, kitapta nasıl bir sakınca olduğunu soran avukata “Güvenlik gerekçesiyle bu tür siyasi kitaplara izin vermeyeceğiz” yanıtının verildiğini aktararak kitabı Genel Kurul’da gösterdi.

Sümer şöyle devam etti:

“Sayın Balbay’ın kitabının Meclis yerleşkesine alınması nasıl bir güvenlik zafiyeti doğuruyor? Bakın, kitap şu an Genel Kurul’da ve benim elimde. Nasıl bir güvenlik eksiğine neden oldu? Kitabın yazarı eski milletvekilimiz Mustafa Balbay’ın da mı Meclis’e girmesini yasaklayacaksınız?”