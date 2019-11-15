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    Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı.

    Rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciye şiddet

    © İHA / ALPARSLAN ÖTÜKEN - ERHAN KAN
    Türkiye
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    Bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciyi tekmeleyerek içeri alan öğretmenin görüntüleri kayıt altına alındı. Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler sonucu, soruşturma başlatıldı.

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    Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde zihinsel engelli öğrencinin, öğretmenleri tarafından darbedilmesi tepki topladı.

    Zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı.

    Görevli, 'Bir sorunun varsa şunu iç' diyerek sigara paketini uzattı

    Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.

    Öğrencisine kafa attı

    Bir öğretmenin ''Kalkıyor musun içeri?'' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, ''Kalkıyor musun kalkmıyor musun?'' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, ''Beni oynatmıyorsunuz'' deyince, tekme atan öğretmen, ''Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum'' diyerek öğrenciye kafa attı.

    Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.

    Olay hakkında soruşturma başlatıldı

    Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.

    Bakanlık olaya ilişkin açıklama yaptı

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    Gelen tepkilerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı laya ilişkin bir açıklama yaptı. 

    Açıklamada,  “Kayseri’de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere ‘Rabbimizin emanetidir’ bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Kurum müdürü ve personel açığa alındı

    Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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