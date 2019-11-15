Hilal Kaplan: Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize, amaç da buydu zaten, şehitlerimizin ruhu şad olsun

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, "Haber yaptığına emin misin?" sorusunu sorduğu Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Trump ile yaşadığı diyaloğu, "Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan gurur duyarız" ifadeleriyle yorumladı.

Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Soru sormasak, ‘Uçaktaki gazeteciler ne işe yarar?’, Trump sorumdan memnun kalsa, ‘ABD Başkanı'na yağ çekti’ diyeceklerdi. Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize; amaç da buydu zaten. Terör destekçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız. Aktütün'den Reşadiye'ye, Merasim Sokak'tan Vodafone Arena saldırısına değin tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onları unutmayacağız, unutanlara hatırlatacağız."