Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.
Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.— Bakırköy Kaymakamlığı (@Bakirkoygovtr) November 15, 2019
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