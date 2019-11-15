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10:11 15 Kasım 2019
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    AK Partili Güngör'den 'Sizi biz Müslüman yaptık' dediği Trabzonlulara: Şaka ve espri mahiyetinde söyledim

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    Türkiye
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    AK Partili Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti sırasında Trabzonlu bir kadına söylediği "Sizi biz müslüman yaptık" sözleri nedeniyle özür diledi. güngmr, "Bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz" dedi.

    AK Partili Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti yaptığı sırada Trabzonlu olduğunu söyleyen bir kadına, "Sizi biz Müslüman yaptık" ifadesini kullandı. Güngör, gelen tepkiler üzerine, sözlerinin 'şaka ve espri' mahiyetinde olduğunu belirtti ve çarpıtılarak amacı dışında aktarıldığını söyledi. Güngör, "Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum" dedi.

    Güngör sohbet ettiği bir kadının Trabzonlu olduğunu öğrenince "Sizi biz Müslüman yaptık" şeklinde konuştu. Kadın ise şaşırarak "Ne demek yani o?" sözleriyle tepkisini gösterdi. Birçok yerel gazete ve televizyonda yer alan görüntülerin ardından Güngör’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu olmak üzere İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve şehrin önde gelen diğer isimleri Güngör’e tepki gösterdi.

    ​Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı: Maksadının bu olmadığını biliyorum, niyete bakmak lazım

    Güngör tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dilerken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da aradı. Başkan Zorluoğlu görüşmenin detaylarını, ”Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı eski bir dostumdur. Dün akşam üzgün olduğunu söyledi. Sokakta Trabzonlu bir hemşerimizle boş bulunduğunu maksadını aşan sözler söylediğini ifade etti ve özür diledi. O da eksiğini hatasını gördü, bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz. Maksadının bu olmadığını biliyorum. Niyetlere bakmak lazım. Niyetinin halis olduğunu biliyorum. Maraş bizim kardeş şehrimiz ve inşallah bizim dönemimizde hem Trabzon Caddesi hem de Maraş caddesiyle ilgili özel projemiz var. Ufak bir yol kazası diyelim ve üzerinde çok durmayalım diye öneriyorum'' ifadeleriyle anlattı.

    Etiketler:
    Özür, açıklama, Trabzon, Kahramanmaraş, AK Parti
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