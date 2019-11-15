Atatürk paylaşımından ötürü görevden alınan AK Partili Uzunlar: Yüz kızartıcı bir suçla anılmadığım için mutluyum

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin yaptığı, "Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin" paylaşımı nedeniyle görevden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, "Yüz kızartıcı bir suçla anılmadığım için mutluyum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaştığı mesajlar yüzünden görevinden alınıp hakkında soruşturma başlatılan AK Partili Hasan Uzunlar, yüz kızartıcı bir suç işlemediği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeniakit'ten Taha Emre Özdemir'e konuşan Uzunlar, "Mutluyum ki yüz kızartıcı bir suç nedeni ile görevimden alınmadım. Ben olanların dışında hiçbir şey söylemedim. 10 Kasım günü araçlar 09:05'te kornaya basmıyor mu?" ifadesini kullandı.

'İçimde bir burukluk var ama biz kadere inanan insanlarız'

Paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Uzunlar, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz siyasi hayatımızda iki konu ile mücadele ediyoruz. Birisi din sömürücülüğü diğeri de Atatürk sömürücülüğü. Bizim karşısında olduğumuz Atatürk değil, onu sömürerek bir yerlere gelmeye çalışanlar. Kaldı ki ben bu paylaşımları kendi özel platformumdan sosyal medyadan yaptım. Bunu AK Parti ile ilişkilendirmek son derece yanlıştır. Görevden alındığım için sevindiğim bir nokta var. Allah'a şükür yüz kızartıcı bir suçla manşetlerde yer almadım. Tabii ki içimde burukluk da var ama biz kadere inanan insanlarız."

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Hasan Uzunlar'ın Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki paylaşımları tepki çekti.#dokuz8/@MehmetYAZICI55 pic.twitter.com/MJxLgyi8bv — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 13 ноября 2019 г.

​Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tepki çeken AK Partili Uzunlar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınmış, hakkında ayrıca disiplin soruşturması başlatılmıştı.