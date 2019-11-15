Emniyet'ten gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Şardan'ın 3 Kasım'da T24'te yayımlanan 'Emniyet’te neler oluyor; Menzilciler, Emniyet atamalarında birbirine mi girdi?' başlıklı yazısı tartışma yaratmıştı.
15.11.2019 Tarihli Basın Açıklamasıdır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 15 ноября 2019 г.
Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/rw8BP77Vai pic.twitter.com/wW0pNJqaf7
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