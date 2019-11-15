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12:21 15 Kasım 2019
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    Eski İngiliz subayı Le Mesurier'in duvarındaki Ortadoğu haritası soruşturma dosyasına girdi

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden düşerek ölen İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili gizem aydınlatılamadı. Le Mesurier’in evinde bulunan Ortadoğu haritası da soruşturma dosyasına girdi. Haritada Türkiye sınırındaki kritik alanların işaretlenmiş olduğu görüldü.

    Le Mesurier’in cesedi, 11 Kasım günü saat 05.25’te Tophane’deki evinin kapısının karşısında, Ali Paşa Medresesi’nin duvarının dibine bulunduğunda başı duvar dibindeki trafo yönünde, vücudu ise cenin pozisyonundaydı. Üzerinde beyaz keten gömlek, kum rengi kanvas pantolon bulunuyordu. Üçüncü kattan ölüme düştüğü sırada ayağından çıkan botları yanıbaşında duruyordu.

    Eşi 'uyuyordu' demişti

    Oysa İngiliz ajanın eşi Emma Winberg emniyet ifadesinde “Saat 02.30’da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30’a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” demişti.

    Polis ekipleri, eşi öldüğü sabah Emma Winberg’i uyandırdıklarında üzerinde pijaması vardı. Sırtına bir battaniye alan Winberg evinden çıkarak aşağıya indi ve eşinin cansız bedenini gördü.

    Emma Winberg’in ifadesi ile James Gustaf Edward Le Mesurier’in cesedinin bulunduğu andaki durumu birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Le Mesurier’in cesedi bulunduğunda ayağında botlarının üzerinde kıyafetinin olması, eşinin “Uyuyordu” ifadesiyle çelişti.

    Atlarken mi düştü?

    Le Mesurier’in düştüğü tahmin edilen pencerenin önünde yaklaşık iki metrelik bir çatı bulunuyor. Hemen karşıda ise medresenin duvarı var. İki bina arasındaki uzaklık ise 5 metre. Düştüğü yerdeki pencerenin bir kenarı ise kırık.

    Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, polis ekipleri, üzerinde kıyafetleri bulunan İngiliz ajanın, birinden ya da bir tehlikeden kaçarken medresenin çatısına atlamaya çalıştığı ve bu sırada düştüğü yönündeki senaryoyu da araştırıyor.

     

    Le Mesurier'in atlayabileceği düşünülen yer
    © Fotoğraf : Twitter/Hurriyet
    Le Mesurier'in atlayabileceği düşünülen yer

    Eşine yurtdışı çıkış yasağı

    Le Mesurier’in düştüğü pencerenin hemen sol tarafındaki odada uyuduğunu ve hiçbir şey duymadığını söyleyen eşi Emma Winberg’e soruşturma tamamlanana kadar yurtdışına çıkış yasağı kondu. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

    Olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı hizmetlinin de ifadesi alındı.

    © AA /
    Emma Hedvig Christina Winber

    Hastane kayıtları inceleniyor

    Polis, Le Mesurier’in evi ve ofisinde çalışan 14 kişinin ifadesine başvurdu. Emniyet yetkilileri tarafından intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili titizlikle yürütülen soruşturmada James Gustaf Edward Le Mesurier’in ruhsal sorunlarıyla gittiği hastane ve doktor kayıtları da inceleme altına alındı.

    Gizemli takım elbiseli ve mendil satan Suriyeli araştırılıyor

    James Gustaf Edward Le Mesurier’in cesedinin bulunduğu saat 05.25 olarak kayıtlara geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saat 05.05’te İngiliz ajanın yaşadığı sokaktan siyah takım elbiseli bir erkeğin geçtiğini belirledi. Ali Paşa Medresesi Sokağı’nın deniz tarafına çıkan yönüne doğru ilerleyen takım elbiseli adamın tavırları polisin dikkatini çekti. Güvenlik kameralarına yüzü yansımayan gizemli adamın kimliğinin tespiti için polis ekipleri çevre sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Bu arada polis, güvenlik kamerası görüntülerine göre Le Mesurier’in evinin önünde aylarca mendil satan, olaydan birkaç gün önce kayıplara karışan Suriyeli’nin de izini sürüyor.

    Duvardaki harita dikkat çekti

    Le Mesurier’in evinde duvarda asılı Ortadoğu haritası da soruşturma dosyasına girdi. Polis ekipleri harita üzerinde yaptıkları incelemelerde Türkiye sınırındaki kritik alanların işaretlenmiş olduğunu gördü.

    Haritada dikkat çeken alan ise Hatay’ın güneyindeki İdlib bölgesi oldu. Haritada M-4 ve M-45 otobanlarının daire içerisine alındığı görüldü. Bunun yanında çizilen yerlerin bitişiğine ise yürüyen insan çizimleri yapıldığı dikkat çekti. Savcılık evde bulunan haritayı soruşturma dosyasına koydu.

    Le Mesurier'in duvarındaki Ortadoğu haritası
    © Fotoğraf :
    Le Mesurier'in duvarındaki Ortadoğu haritası

    500 adet 'casus' kitabı çıktı

    Olayın ardından polis ekipleri İngiliz ajanın yaşadığı evin içerisinde inceleme yaptı. Evin içerisinde M. Sıddık Gümüş tarafından yazılan 500 adet “İngiliz casusun itirafları ve İngilizlerin İslam düşmanlığı” isimli kitap bulundu. Ayrıca, evden James Bond’la ilgili 200 adet kitap da çıktı.

    2002'de Kudüs'te 'hassas görev'

    İngiliz The Guardian gazetesi James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatına ilişkin önemli detayların yer aldığı bir portre yayınladı. Le Mesurier’in Suriye’deki acil yardım faaliyetlerine odaklanan yazıya göre, eski subay 2002 yılının başında ‘hassas bir proje’ için Kudüs’e gitti. Le Mesurier, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah’ta Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü’nün (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile birlikte tutuklu olan 6 kişinin bulunduğu hapishanede görev aldı.

    Bu, İstanbul’da ölü bulunana kadar Le Mesurier’in Ortadoğu’da geçireceği 17 yılın ilk göreviydi. Filistin’deki ayaklanmalardan Irak’taki çalkantılara ve en son Suriye’de kana bulanan topraklara kadar, Le Mesurier Ortadoğu’ya ilişkin fikir sahibi oldu. Guardian’da yayımlanan yazıda, çok az insanın bu bakış açısına sahip olduğuna dikkat çekildi.

    Güvenlik şirketi

    Le Mesurier, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, eski ABD Başkanı George W. Bush’un terörizmle mücadele danışmanı Richard Clarke’ın güvenlik şirketinde işe başladığı 2006’dan itibaren burada 5 yıl geçirdi. Daha sonra Umman polisine ait bir devriye botu satın alan Le Mesurier, Endonezya ve Sri Lanka’da tsunami sonrası arama kurtarma çalışmaları için kolları sıvadı.

    2014’te, Suriye’de amacını ‘çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi’ olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı’nı kurdu. Vakfın, Suriye projeleri için de 2015’te İstanbul’da bir ofis açtı. Mayday Rescue Vakfı’nın en büyük programı olan Suriye’deki ‘Beyaz Baretliler’ grubu, 2014 yılından itibaren her sene Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak gösterildi, 2016’da alternatif Nobel ödülü olarak görülen ‘Right Livelihood’ ödülünü aldı. The Guardian, Le Mesurier’in “Ne yapabiliyorsak, ne zaman yapabiliyorsak, yapabildiğimiz kadar yapacağız” mottosunu benimsediğini yazdı.

    Gelen kargoda dikkat çeken detay

    Üç gün önce, sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

    Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda "daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

    Üç evlilik yaptı 

    Başından üç evlilik geçen İngiliz eski asker Le Mesurier, ikinci eşi Sarah Tosh’tan iki kız çocuğu sahibi oldu. 2018’de Emma Hedvig Chirstina Winberg ile evlendi. Le Mesurier’in kız kardeşi ve anne- babası İngiltere’de yaşıyor.

    Etiketler:
    harita, Soruşturma, Beyoğlu, James Gustaf Edward Le Mesurier
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