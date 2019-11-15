Gerekçe 'uyumlu çalışamamak': İBB Ulaşım Daire Başkanı Engin istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle Balıkesir'den gelip Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifa nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı oldu.

Ancak Engin, iki gün önce görevinden istifa etti. İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Engin'in dilekçesini çarşamba günü verdiğini söyledi.

Engin'in bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi.