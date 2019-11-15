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15:50 15 Kasım 2019
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    Fahrettin Altun

    Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır

    © AA / Kriter Dergisi
    Türkiye
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    The Washington Examiner gazetesinde bir makale yazan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin ülkeye davet ettiği Mazlum Kobani kod adlı DSG komutanı Ferhat Abdi Şahin'e ev sahipliği yapmaması gerektiğini söyledi.

    İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un The Washington Examiner gazetesi için “Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altun'un yazısı şu şekilde:

    “Bir grup ABD’li senatörün ‘Mazlum Kobani’ kod adlı teröristi Kongreye hitap etmesi ve Beyaz Saray’da Başkan Trump ile görüşmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı’na vize işlemlerini hızlandırma çağrısında bulunması, ABD’nin 67 yıllık NATO müttefiki Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilebilir değildir.

    ‘PKK’nın yönetimindeki bir teröristtir’

    ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın yönetimindeki bir teröristtir.

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    Abdi Şahin’in, Amerikan medyasında “Suriye'de DEAŞ’a karşı mücadele ettiği öne sürülen YPG’nin sözde komutanı” olarak yüceltilmesi utanç vericidir. Abdi Şahin’in PKK ile on yıllar öncesine dayanan geçmişi, YPG ile PKK arasında bir ayrım olmadığının açık delili niteliğindedir.

    Söz konusu davet sadece diplomatik bir hata değil, aynı zamanda sevdiklerini bu azılı terör örgütünün ellerinde kaybetmiş binlerce Türk ailesine hakarettir.

    ‘ABD’li vekiller, terör örgütü elebaşının altına neden kırmızı halı sermektedir?’

    ABD’li vekiller, Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan bir terör örgütü elebaşının altına neden kırmızı halı sermektedir?

    Senatörler, ABD’nin Suriye’deki terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak desteklemeyi tercih ettiği YPG’nin elebaşı olması gerekçesiyle Abdi Şahin’e davetiye gönderiyorlar. Bu adımda, sayılamayacak kadar çok çelişki mevcuttur. Bu davet, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermekle kalmayıp, YPG’nin PKK ile olan bağı göz önüne alındığında, ABD yasalarına göre bir suç teşkil etmektedir.

    Abdi Şahin, yaklaşık 20 yıl boyunca öğretmenler, köylüler, askerler, çocuklar ve yaşlılar dahil 40.000’den fazla masum Türk ve Kürt’ün ölümünden sorumlu olan PKK’nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan’ın emrinde çalışmıştır.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA /
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    Türk mahkemeleri masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan birçok ölümcül terör saldırısının emri veren Abdi Şahin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır. PKK üyelerinin ifadelerinin yanı sıra Türk güvenlik güçlerinin tespit ettiği telsiz görüşmeleri ve başka birçok delil terörist Abdi Şahin’in çok sayıda terör saldırısının faili olduğunu ortaya koymaktadır.

    ‘ABD de Türkiye’nin mücadelesini baltalamak yerine desteklemeli’

    PKK'nın çeşitli kolları ve yan kuruluşları bulunmaktadır. Bu tip terör örgütleri, çok uluslu ölçektedir ve oluşturdukları tehdit küreseldir. Türkiye ABD’yi terörle mücadele çabalarında nasıl destekliyorsa, ABD de Türkiye’nin PKK ile mücadelesini baltalamak yerine desteklemelidir.

    Türk halkı, terörist Abdi Şahin’i ABD'ye davet edenleri unutmayacak ve affetmeyecektir. NATO müttefikimizin bir terör örgütünün elebaşını yüceltme çabaları yıllarca hafızalarımızdan çıkmayacaktır. 

    Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bir terörist birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadele başarılı olamaz.

    'Tarihe kara bir leke olarak geçecek'

    © AA /
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    ABD’nin bu örgüte verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu olarak anlatılacaktır. Kongre, bu terör örgütünün elebaşı yerine katlettiği kurbanların ailelerini davet etmelidir.

    Türkiye, terörle mücadelede en güçlü NATO ortağı konumundadır. Yıllardır Amerikalıların hayatlarını DEAŞ ve El Kaide tehditlerinden kurtarıyoruz. Amerikalı siyasiler, söylemlerinde müttefikleri olan Türklerin endişelerini göz önünde bulundurmalıdır.

    Abdi Şahin’in ABD’ye davet edilmesi, sevdiklerini kaybetmiş binlerce masum Türk ailesinin gönlünde ve aklında kapanmayan bir yara olarak kalacaktır.

    Bir müttefike yakışan, YPG gibi tüm kolları dâhil olmak üzere PKK terörüne karşı bizimle iş birliği yapmasıdır.

    ‘Onarılmaz bir hasara neden olacaktır’

    Türklerin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan bir terör elebaşının kabulü, ilişkimizde ve terörle mücadele alanındaki iş birliğimizde onarılmaz bir hasara neden olacaktır.

    ABD’li vekillerin hatalarının farkına varmasını ve Washington’da teröristlere yer olmayacağını göstermesini umut ediyoruz."

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    Etiketler:
    El Kaide, DEAŞ, YPG, Abdullah Öcalan, Türk, kürt, Interpol, PKK, Avrupa Birliği, Avrupa, NATO, Beyaz Saray, Donald Trump, Ferhat Abdi Şahin, DSG, Mazlum Kobani, Fahrettin Altun, ABD
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