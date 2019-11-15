Erdoğan'ın avukatları, Babacan, Ergin ve Atalay'ın avukatlığından istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada müşteki bakanlar Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Beşir Atalay'ın avukatlığından istifa etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin olduğu devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi davasına bakıyordu.

Heyet, Şubat 2018’de 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 63 yıl 9 ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezası verdi. Bu davanın müştekileri arasında Erdoğan’ın yanı sıra eski bakanlar Sadullah Ergin, Ali Babacan ve Beşir Atalay da yer alıyordu. Bu üç bakanın avukatlığını Erdoğan’ın avukatları üstlenmişti.

Ancak yakın zamanda Erdoğan’ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, dosyanın şu an bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne dilekçe verdi. “Mesleki olarak gördüğüm lüzum üzerine katılan vekilliğinden çekiliyorum” denilen dilekçede, istifa kararının eski bakanlara tebliğ edilmesi de istendi.