Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankaralı işçi Güven Ertürk, yazar Fatih Tezcan'ı Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

CİMER'in başvuruyu Adalet Bakanlığı'na iletmesi sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Tezcan hakkında adli soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Tezcan, Atatürk'ü “İslam düşmanı alkolik” olarak tanımlamış ve "Cumhuriyet’i getiriyorum yalanıyla başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, milletin egemenliğinden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi?” diye yazmıştı.

'Bu gibi şahıslara fırsat verilmemeli'

Ertürk, CİMER'e yazdığı şikayet mektubunda "Atamızı İslam düşmanı ve vatan haini alkolik olarak tanımlayan bu kişinin yargı önünde hesap vermesini, vatanını çok seven bir vatandaş olarak istemekteyim. Tek yumruk olmamız gereken şu günlerde bu gibi şahıslara fırsat verilmemelidir" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CİMER de Güven Ertürk isimli vatandaşa “Başvurunuz, üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız'ın 2019/52798 soruşturma sayılı dosyası ile adli soruşturma başlatılmıştır. Beyanlarınızı ve varsa taleplerinizi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'a bizzat müracaat ederek, ilgili soruşturma dosyasına sunabilirsiniz” yanıtını verdi.