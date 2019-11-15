İlber Ortaylı: Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönmeli

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv Külliyesi'nin doğru yerde olmadığını belirterek “Kağıthane'deki binanın boşaltılması lazım. Madem o binayı yaptılar başka bir şekilde kullansınlar” dedi.

Sözcü'den Yusuf Demir'e konuşan Ortaylı, “O binayı ne yaparsa yapsınlar ama Osmanlı Arşivi'nin yeri Bâb-ı Ali'nin yanındaki binadır. Maliye'ye ait Eminönü Kaymakamlığı olarak kullanılan binaya taşınmalıdır" ifadesini kullandı.

Ortaylı şöyle devam etti:

"Bir de arka tarafta IRSICA'ya verilen İtalyan Mimar Fossatiye tarafından Sultan Abdülmecid döneminde yapılan bina var. Asıl Osmanlı Arşiv binası odur. Çok saygı duyduğumuz bir kurum olan IRSICA'ya (İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) başka bina verilmelidir. Bu iki bina arşive yeter. Birkaç binamız daha var zaten."

Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçı sonrası soyunma odasına indi: Önümüzde Andorra maçı var. Andorra'nın ötesinde tabii Fransa'nın rakibi sıradan bir rakip değil. Arnavutluk. Arnavutluk da yeni stadında maçını yapacakhttps://t.co/7WZ1KmeFb7 pic.twitter.com/ERDHn4DmAN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019

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