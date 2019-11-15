12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla anılan Refiye Aksu yakalanıp tutuklandı.
Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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